A Giorgia | la borsa bergamasca realizzata dagli scarti delle mele | il premio per la moda etica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo. Per la sua”, prodotta in AppleSkin, materiale innovativo realizzato, il marchio bergamasco di accessori sostenibili Miomojo ha vinto ilPETA Germany Vegan Fashion Award 2021 nella categoria “Best Handbag 2021”,promosso dall’organizzazione per i diritti degli animali PETA. L’associazione animalista, che difende i diritti di tutti gli animali, come ogni anno ha deciso di consegnare i premi a chi si distingue per la sua. In precedenza, questoè stato vinto da importanti marchi come Giorgio Armani, Stella McCartney e Vivienne Westwood. “Siamo onorati di vincere il PETA Vegan Fashion Award di quest’anno! – commenta Claudia ...