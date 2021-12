A Fiano Romano i mosaici realizzati da ragazzi psichiatrici (Di venerdì 10 dicembre 2021) Salute mentale: Sabato 11 a Fiano Romano in mostra i mosaici realizzati dai laboratori Maieusis – Un’esposizione di mosaici e dipinti realizzati da ragazzi con patologie psichiatriche con l’obiettivo terapeutico di rafforzare il percorso di reinserimento sociale attraverso un progetto inclusivo che coinvolge in prima persona la comunità locale di riferimento. La mostra di mosaici a cura dei laboratori di Maieusis si terrà sabato 11 dicembre a partire dalle ore 16 presso la sede del centro diurno in via F. Turati, 2 a Fiano Romano. A realizzare i lavori sono stati 28 ragazzi con patologie psichiatriche che usufruiscono, grazie al sistema sanitario regionale, di un percorso psichiatrico riabilitativo e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Salute mentale: Sabato 11 ain mostra idai laboratori Maieusis – Un’esposizione die dipintidacon patologie psichiatriche con l’obiettivo terapeutico di rafforzare il percorso di reinserimento sociale attraverso un progetto inclusivo che coinvolge in prima persona la comunità locale di riferimento. La mostra dia cura dei laboratori di Maieusis si terrà sabato 11 dicembre a partire dalle ore 16 presso la sede del centro diurno in via F. Turati, 2 a. A realizzare i lavori sono stati 28con patologie psichiatriche che usufruiscono, grazie al sistema sanitario regionale, di un percorso psichiatrico riabilitativo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiano Romano Promozione, Girone B: le partite dell'undicesima giornata Fra le sfide più attese: Futbol Montesacro - Fiano Romano e Romulea - Amatrice. La capolista Il Passo Corese si è confermato in testa al girone B con la vittoria contro il Setteville. Per i coresini ...

Fiano Romano, Rosari ed i suoi Esordienti: "Educazione, rispetto ed impegno" Gazzetta Regionale Promozione, Girone B: le partite dell’undicesima giornata Testacoda per il Passo Corese che sfida il Castrum Monterotondo ultimo in classifica. Sfide ad alta quota per Romulea e Futbol Montesacro ...

Fiano Romano, Rosari ed i suoi Esordienti: "Educazione, rispetto ed impegno" Il Fiano Romano è una società che all'interno del panorama calcistico laziale si sta facendo sempre più spazio. Questo, naturalmente, passa anche dall'insegnamento dei valori alle categorie dei più pi ...

