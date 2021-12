A Draghi non riesce il miracolo. Cgil e Uil confermano lo sciopero. Il premier mette un altro miliardo contro il caro-bollette. Ma Landini e Bombardieri non si accontentano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Governo cala il jolly per scongiurare lo sciopero generale (leggi l’articolo) ma non basta a rabbonire Cgil e Uil. Che però devono fare i conti con la richiesta dell’Authority di riprogrammare, entro cinque giorni, lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre perché violerebbe alcune norme. Quali? Non rispetta il ‘’periodo di franchigia’’ previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre viola la regola della ‘’rarefazione oggettiva’’, in pratica è troppo vicino a una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. In serata la replica dei sindacati. Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 16 dicembre. Prendono atto della delibera del Garante e procederanno garantendo che lo sciopero sarà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Governo cala il jolly per scongiurare logenerale (leggi l’articolo) ma non basta a rabboniree Uil. Che però devono fare i conti con la richiesta dell’Authority di riprogrammare, entro cinque giorni, logenerale proclamato per il 16 dicembre perché violerebbe alcune norme. Quali? Non rispetta il ‘’periodo di franchigia’’ previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre viola la regola della ‘’rarefazione oggettiva’’, in pratica è troppo vicino a una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. In serata la replica dei sindacati.e Uillogenerale del 16 dicembre. Prendono atto della delibera del Garante e procederanno garantendo che losarà ...

