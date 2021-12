A 4 anni da Bird box, la regina delle commedie è un'ex carcerata che cerca la riabilitazione. (Di venerdì 10 dicembre 2021) Come reinserirsi nella società quando hai trascorso metà della tua vita dietro le sbarre? A questa domanda prova a rispondere The Unforgivable, film Netflix con protagonista una rediviva Sandra Bullock. Lontana dal set da quasi quattro anni e ora di nuovo in pista con un ruolo drammatico come lo era quello di Bird box. Un film (il più visto di Netflix fino all’arrivo di Red Notice) che la star ha voluto fortemente come quest’ultimo, per cui è anche produttrice. «Nessuno mi avrebbe mai offerto un ruolo simile», ha dichiarato durante il giro di interviste via zoom. Lo stile di Sandra Bullock guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Come reinserirsi nella società quando hai trascorso metà della tua vita dietro le sbarre? A questa domanda prova a rispondere The Unforgivable, film Netflix con protagonista una rediviva Sandra Bullock. Lontana dal set da quasi quattroe ora di nuovo in pista con un ruolo drammatico come lo era quello dibox. Un film (il più visto di Netflix fino all’arrivo di Red Notice) che la star ha voluto fortemente come quest’ultimo, per cui è anche produttrice. «Nessuno mi avrebbe mai offerto un ruolo simile», ha dichiarato durante il giro di interviste via zoom. Lo stile di Sandra Bullock guarda le foto ...

Advertising

stylescrib : non usavo la bird app da anni e rientrarci per #unprofessore è la cosa migliore che potessi fare. poi mi fate spaccare, vi adoro - Pen_Bird : RT @Tagota14: Gli occhi misurano La pioggia e la neve Che acquieta il vento Che addolcisce ogni giudizio Di chi con gli anni diventa orso… - DavideDusi : RT @parallelecinico: Larry Bird compie 65 anni. Nel 92 giocò col Dream Team pur fisicamente finito. In un allenamento con dei talenti NCAA,… - LucaPiran : RT @parallelecinico: Larry Bird compie 65 anni. Nel 92 giocò col Dream Team pur fisicamente finito. In un allenamento con dei talenti NCAA,… - Buccio3 : @darioricci1292 Ieri Larry Bird compiva gli anni. -