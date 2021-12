15 ani Durante la diretta | questa roba | Stiriscia | clamoroso imbarazzo a Mediaset | Video

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A Mattino 5 si parla di "truffe d'amore". Nelle scorse settimane due casi hanno sconvolto il mondo dello sport e dello spettacolo italiani: quelli del pallavolista ex Nazionale Cazzaniga, vittima per 15 anni di una ragazza che sui social si presentava con le fattezze della supertop Alessandra Ambrosio. In realtà, si trattava di una signora sarda che insieme a un complice è riuscito a spillare all'ingenuo atleta la bellezza di 700mila euro. Oltre alla sua storia, ha fatto scalpore quella di Flavia Vento, showgirl romana che credeva di chattare online niente meno che con Tom Cruise, la superstar di Hollywood. A Striscia la notizia, però, non è sfuggita la clamorosa gaffe indella regia dello show mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. "Leggiamo la grafica", spiega Roberto Lipari, voce e volto dietro il bancone del ...

