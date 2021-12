07 – 3 9 2021 JULIAN KIVERSTEIN_FEDERICA BUONGIORNO

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Giovanni Leghissa (Università di Torino)Kiverstein (University of Amsterdam) Federica(ICI Berlin – Università di Firenze) PHENOMENOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones ...

Advertising

petergomezblog : Julian #Assange, l’Alta corte di Londra ha ribaltato la sentenza che negava l’estradizione: il caso torna in tribun… - Agenzia_Ansa : L'Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l'estradizione d… - fattoquotidiano : 'REPRESSIONE DEGNA DEI PEGGIORI REGIMI' La giornalista investigativa @SMaurizi commenta la decisione dell'Alta Cort… - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: 'REPRESSIONE DEGNA DEI PEGGIORI REGIMI' La giornalista investigativa @SMaurizi commenta la decisione dell'Alta Corte d… - GalaBushido : 10 Dicembre 2021, un tribunale inglese decreta l’estradizione di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, negli Stat… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 JULIAN

Read More World Wikileaks, Assange potrà essere estradato negli Usa 10 DicembreAssange potrà essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di ...Read More World Wikileaks, Assange potrà essere estradato negli Usa 10 DicembreAssange potrà essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di ...Julian Assange può essere estradato negli Stati Uniti per essere processato per spionaggio e rivelazione di documenti segreti di Pentagono, ...di Andrew MacAskill (Reuters) - Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è più vicino a finire a processo negli Stati Uniti nell'ambito di uno dei maggiori casi di fuga di notizie secretate, dopo ch ...