Zorya-Bodo/Glimt, Conference League: proabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Zorya-Bodo/Glimt in campo oggi alle ore 18:45, match valido per la sesta giornata del Girone C di Uefa Europa Conference League. I padroni sono fuori dalla lotta per la qualificazione al turno successivo, situazione opposta per i norvegesi, attualmente capolista del girone. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Zorya-Bodo/Glimt Gli ucraini allenati da Victor Skripnik occupano attualmente la terza posizione in classifica a quota 6 punti, sono ormai fuori dall’obbiettivo qualificazione. Gli ucraini abbandoneranno la competizione con uno storico di: 3 sconfitte e 2 vittorie, con 4 reti all’attivo e 10 al passivo. Situazione opposta per i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 18:45, match valido per la sesta giornata del Girone C di Uefa Europa. I padroni sono fuori dalla lotta per la qualificazione al turno successivo, situazione opposta per i norvegesi, attualmente capolista del girone. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabiliallatv. Statistiche e curiosità diGli ucraini allenati da Victor Skripnik occupano attualmente la terza posizione in classifica a quota 6 punti, sono ormai fuori dall’obbiettivo qualificazione. Gli ucraini abbandoneranno la competizione con uno storico di: 3 sconfitte e 2 vittorie, con 4 reti all’attivo e 10 al passivo. Situazione opposta per i ...

