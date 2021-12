Zona gialla: ecco le regioni a rischio da qui a Natale (Di giovedì 9 dicembre 2021) In crescita per Natale le regioni candidate al giallo. La Calabria rischia di passare in quella fascia già lunedì: registra il 17% di ricoveri ordinari, mentre i reparti critici sono al 9%. Mentre ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) In crescita perlecandidate al giallo. La Calabria rischia di passare in quella fascia già lunedì: registra il 17% di ricoveri ordinari, mentre i reparti critici sono al 9%. Mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Rischio zona gialla: la Liguria è al limite. La situazione in Toscana e Umbria Firenze, 9 dicembre 2021 - Liguria virtualmente in zona gialla per lo sforamento di due dei tre parametri. Migliore invece la situazione in Umbria e Toscana , che comunque hanno le terapie intensive al limite. Il covid e il rischio zona gialla: ecco ...

Zona gialla: ecco le regioni a rischio da qui a Natale La mappa oggi Oggi sono in zona gialla l' Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia , che potrebbe addirittura rischiare l 'arancione nelle prossime settimane. I parametri del giallo Per far scattare ...

Covid oggi Italia, solo 5 regioni zona gialla in mappa Ecdc Adnkronos Zona gialla: ecco le regioni a rischio da qui a Natale La Calabria rischia di cambiare colore già lunedì. Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Trento 'attenzionate' per le prossime settimane. Corrono meno pericolo, al momento, Lombardia ed Emilia-Romagna ...

