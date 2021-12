Zona gialla, dal Lazio alla Lombardia: le Regioni a rischio. Ospedali di nuovo intasati, saltano cure e interventi (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'aumento progressivo dei malati di per lo più non vaccinati che finiscono in ospedale manda di nuovo in tilt gli interventi chirurgici ordinari. Dopo due anni di pandemia e diversi piani dedicati al ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'aumento progressivo dei malati di per lo più non vaccinati che finiscono in ospedale manda diin tilt glichirurgici ordinari. Dopo due anni di pandemia e diversi piani dedicati al ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Zona gialla, dal Lazio alla Lombardia: le Regioni a rischio. Ospedali di nuovo intasati, saltano cure e interventi Solo se non aumentano i casi di Covid, forse potremo evitare la zona gialla'.

Covid Italia, 12.527 contagi e 79 morti: bollettino 9 dicembre Leggi anche Covid Italia, solo 5 regioni zona gialla in mappa Ecdc Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 dicembre Nelle ultime 24 ore sono stati processati 312.828 tamponi ...

Covid, Zaia: “Veneto entrerà in zona gialla” “In terapia intensiva l’83 per cento non è vaccinato”. È il grido d’allarme di Luca Zaia sui numeri legati all’effetto della pandemia nella ...

Maltempo | Protezione Civile Lazio: "Criticità gialla da primo pomeriggio domani e per 24 ore" ROMA (attualità) -precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderate. ilmamilio.it 'Il Centro Funzionale Reg ...

