Zona gialla, Calabria verso il cambio colore da lunedì. Friuli e Bolzano più vicine all'arancione. I dati (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Calabria è in bilico: gli ultimi dati di Agenas sulla pecentuale di occupazione dei posti letto sembrano salvarla dal passaggio in Zona gialla. Ricordiamolo: per andare in giallo i... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laè in bilico: gli ultimidi Agenas sulla pecentuale di occupazione dei posti letto sembrano salvarla dal passaggio in. Ricordiamolo: per andare in giallo i...

Advertising

Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Corriere : Zaia: «Veneto in giallo? Siamo un laboratorio. In terapia intensiva l’83% non è vaccinato» - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - infoitinterno : Natale a rischio zona gialla: sei Regioni in bilico, ma la Toscana resta bianca (per ora) - - infoitinterno : Regioni in zona gialla a Natale, sei rischiano per gli ospedali sotto stress: 'Ma nessun lockdown in Italia' -