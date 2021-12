Zelig | anticipazioni quarta puntata | ecco gli ospiti dell’ultimo appuntamento

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Stasera, giovedì 9 dicembre, andrà in onda ladi, il programma comico tornato in onda su Canale 5 dopo ben 5 anni di assenza. Alle redini ci saranno, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, i quali intratterranno il pubblico grazie alla presenza di tanti ed esilaranti comici. Scopriamo chi si esibirà sul palco del teatro TAM (Teatro Arcimboldi di Milano) nel corso della serata in questione. Il prolungamento didi un’ulterioreIl 9 dicembre 2021 si chiude l’esperienza di. La trasmissione incentrata sulla comicità sarebbe dovuta essere caratterizzata da sole 3 puntate, tuttavia, grazie agli ascolti decisamente favorevoli, Mediaset ha deciso di prolungare l’dando luogo ad un’ulteriore ...