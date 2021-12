Zaki? Ridicoli Porro | quello che i giornali non dicono | Sapete come funziona la giustizia in Italia?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) "Oggi c'è solo Patrick, la più ridicola è la Stampa con quattro pezzi che partono in prima pagina": Nicola, nella sua consueta rassegna stampa della mattina, annota gli articoli e gli argomenti più importanti della giornata. Oggi in primo piano c'era, appunto, la scarcerazione dello studente egiziano, dopo 22 mesi di detenzione. Ilsta, però, ha voluto far notare un dettaglio, che moltinon hanno riportato: "Nel frattempo inarrestanose non ci fosse un domani. Sul Riformista Tiziana Maiolo avverte che nel nostro Paese è peggio che in Egitto con il caso Pittella, arrestato per la terza volta, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, uno di quei reati difficilmente dimostrabili". "La cosa straordinaria - continua ...