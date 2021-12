Youth League, martedì l’Inter Primavera conoscerà la sua avversaria: i possibili incroci (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inter Primavera ai play off di Youth League Oltre alla prima squadra di Simone Inzaghi anche l’Inter Primavera di Chivu ha concluso il suo cammino europeo in Youth League al secondo posto qualificandosi così ai play off del torneo. I nerazzurri conosceranno la propria avversaria martedì 14 dicembre con la partita che si giocherà in gara secca e in trasferta. uefa-Youth-League2Ecco le possibili avversarie dei nerazzurri provenienti dal ‘percorso campioni nazionali’: AZ Alkmaar, Deportivo La Coruña, Genk, Hajduk Spalato, Midtjylland, Rangers o Žilina. Tra le squadre qualificate anche l’Empoli che però non può essere sorteggiata con i nerazzurri perché appartenente alla stessa ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Interai play off diOltre alla prima squadra di Simone Inzaghi anchedi Chivu ha concluso il suo cammino europeo inal secondo posto qualificandosi così ai play off del torneo. I nerazzurri conosceranno la propria14 dicembre con la partita che si giocherà in gara secca e in trasferta. uefa-2Ecco leavversarie dei nerazzurri provenienti dal ‘percorso campioni nazionali’: AZ Alkmaar, Deportivo La Coruña, Genk, Hajduk Spalato, Midtjylland, Rangers o Žilina. Tra le squadre qualificate anche l’Empoli che però non può essere sorteggiata con i nerazzurri perché appartenente alla stessa ...

