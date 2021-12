Yannick Agnel, arrestato il campione olimpico di nuoto: 'Abusi su un minore di 15 anni' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Yannick Agnel , 29enne campione olimpionico di nuoto (a Londra 2012 vinse due ori) è stato arrestato a Mulhouse nell'ambito di un'inchiesta per 'violenze e Abusi sessuali su un minore di 15 anni', ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021), 29enneolimpionico di(a Londra 2012 vinse due ori) è statoa Mulhouse nell'ambito di un'inchiesta per 'violenze esessuali su undi 15', ...

