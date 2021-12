X Factor, i super-ospiti della Finale sono i Maneskin e i Coldplay (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche quest’edizione di X Factor è giunta quasi al termine. Un lungo percorso iniziato la scorsa estate durante i casting del talent show targato Sky. Ma solo 12 di tutti quei ragazzi che hanno tentato il successo sono riusciti a superare brillantemente i provini e calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago. In gara adesso sono rimasti solo gIANMARIA, Baltimora, Fellow e i Bengala Fire. I giudici sono riusciti a conquistare con ognuno dei loro allievi almeno un posto nella finalissima dello show. Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika sono soddisfatti del percorso che hanno fatto i loro ragazzi e, anche se forse hanno qualche preferenza, sperano che vinca il migliore. Sarà una sfida continua nel corso del nuovo Live che andrà in onda questa sera, 9 dicembre. Le tre manche ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche quest’edizione di Xè giunta quasi al termine. Un lungo percorso iniziato la scorsa estate durante i casting del talent show targato Sky. Ma solo 12 di tutti quei ragazzi che hanno tentato il successoriusciti aare brillantemente i provini e calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago. In gara adessorimasti solo gIANMARIA, Baltimora, Fellow e i Bengala Fire. I giudiciriusciti a conquistare con ognuno dei loro allievi almeno un posto nella finalissima dello show. Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mikasoddisfatti del percorso che hanno fatto i loro ragazzi e, anche se forse hanno qualche preferenza, sperano che vinca il migliore. Sarà una sfida continua nel corso del nuovo Live che andrà in onda questa sera, 9 dicembre. Le tre manche ...

Advertising

infoitcultura : I Maneskin tornano a “X Factor”: stavolta saranno i super ospiti della finale - 11Maenza : @ZanoMind Giovedì guarderai la finale di X - Factor? Ci saranno i Maneskin e i Coldplay come super ospiti. E non so… - Eriko_MFC : RT @rtl1025: ?? @XFactor_Italia 2021: il 9 dicembre la #finale. ?? @mikasounds: “Ieri ho avuto veramente l’Impressione guardando tutti loro… - 11Maenza : @TheMerluzz Giovedì guarderai la finale di X - Factor? Ci saranno i Maneskin e i Coldplay come super ospiti. E non… - 11Maenza : @yotobi Giovedì guarderai la finale di X - Factor? Ci saranno i Maneskin e i Coldplay come super ospiti. E non solo… -