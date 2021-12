(Di giovedì 9 dicembre 2021) All’inizio di questa settimana, la star della WWE Reyaveva anticipato di essere in procinto di fare un importanteche avrebbe cambiato la storia della sua carriera. L’riguardava un progetto cheaveva in cantiere da un po’. Un comunicato stampa di questo pomeriggio ha annunciato Reyvs. La Oscuridad , una serie animata sviluppata dae dallo studio ¡Viva Calavera! per Cartoon Network America Latina. La trama Descritto come uno spettacolo d’azione e commedia, Reyvs. La Oscuridad seguiràe un fan di wrestling di nome Oscar (per coincidenza il vero nome di) mentre combattono le forze del male. Il cattivo principale dello show sarà un personaggio ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Svelato il grande annuncio di Rey Mysterio - - TSOWrestling : Svelato alcuni particolari della produzione #WWE, ecco i video sui 'riempiposto' #TSOS // #TSOW -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Svelato

I fan interessati a informazioni aggiornate sui biglietti per gli eventi in pay - per - view dellanel 2022 possono registrarsi sul sito ufficiale . L'annuncio degli eventi è stato commentato in ...da 2K Games nel corso di WrestleMania 37,2K22 venne presentato tramite un breve gameplay con protagonisti Cesaro e Rey Misterio. Il nuovo capitolo avrà l'arduo compito di riscattare la ...Durante l’ultima puntata di Dynamite che si è svolta nella notte, è stato svelato il nuovo sfidante al TNT di Sammy Guevara. Il campione difenderà il titolo TNT tra due settimane dall’assalto di “The ...Home; WWE News; wrestling; La corsa di Roman Reigns in WWE è cambiata nel corso degli anni. Il wrestler ha avuto un ruolo come Babyface di discreto successo tra il 2014 ed il 202 ...