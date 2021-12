WWE: Sono state trovate le “nuove” gemelle Bella? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come vi abbiamo riportato, la WWE ha avviato un nuovo progetto chiamato “Next in Line” cui prenderanno parte giovani atleti e studenti provenienti dalle università americane cui, per la prima volta, potranno anche ricavare delle somme per i diritti di immagine. Proprio quest’oggi la WWE ha rivelato i nomi dei 15 giovani che andranno a costruire la prima classe di partecipanti. Tra questi, compaiono due gemelle che hanno subito riportato alla mente le più famose “Bella Twins”. Seguiranno le orme di Nikki e Brie? ”Next in Line” è il programma di sviluppo avviato dalla WWE destinato ai giovani studenti/atleti provenienti dalle università americane i quali potranno anche ottenere dei guadagni tramite i diritti di immagine. Coloro che verranno reclutati potranno accedere al Performance Center e per alcuni un giorno potrebbero aprirsi le porte ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come vi abbiamo riportato, la WWE ha avviato un nuovo progetto chiamato “Next in Line” cui prenderanno parte giovani atleti e studenti provenienti dalle università americane cui, per la prima volta, potranno anche ricavare delle somme per i diritti di immagine. Proprio quest’oggi la WWE ha rivelato i nomi dei 15 giovani che andranno a costruire la prima classe di partecipanti. Tra questi, compaiono dueche hanno subito riportato alla mente le più famose “Twins”. Seguiranno le orme di Nikki e Brie? ”Next in Line” è il programma di sviluppo avviato dalla WWE destinato ai giovani studenti/atleti provenienti dalle università americane i quali potranno anche ottenere dei guadagni tramite i diritti di immagine. Coloro che verranno reclutati potranno accedere al Performance Center e per alcuni un giorno potrebbero aprirsi le porte ...

