WWE | Che colpo per Pat McAfee | contratto per 30 milioni di dollari all’anno

Particolare notizia per Pat McAfee. Il commentatore di SmackDown, che prima di approdare al tavolo di commento della WWE conduceva da tempo una trasmissione radiofonica, ha ottenuto un contratto di sponsorizzazione enorme da una famosa società di scommesse. Secondo quanto riportato dal New York Post, il telecronista di SmackDown ed ex giocatore NFL ha firmato un contratto di 4 anni con Fan Duel per essere l'unica agenzia di scommesse ufficiale del suo programma, il Pat McAfee Show. L'accordo sarà economicamente molto vantaggioso per la trasmissione, dato che frutterà ben 30 milioni di dollari all'anno. Una cifra enorme che include anche lo stipendio del co-conduttore AJ Hawk e di tutti i produttori e contributori dello show.

