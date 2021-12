WWE: Annunciato match per SmackDown con implicazioni per il titolo femminile (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani notte andrà in onda una nuova puntata di SmackDown che sarà ospitata dallo Staples Center di Los Angeles. Tramite i propri social, la WWE ha Annunciato un nuovo match per la serata con implicazioni relativamente allo SmackDown Women’s Title detenuto da Charlotte Flair. La faida tra la campionessa e Toni Storm è destinata a proseguire e si arricchirà di un nuovo capitolo. Championship Contender’s match La WWE ha Annunciato che Charlotte Flair e Toni Storm si affronteranno in un Non-Title match nell’episodio di SmackDown di domani. Tuttavia, laddove la wrestler neozelandese dovesse sconfiggere “The Queen” si assicurerebbe un match titolato contro la medesima. Nelle ultime settimane i rapporti tra le ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani notte andrà in onda una nuova puntata diche sarà ospitata dallo Staples Center di Los Angeles. Tramite i propri social, la WWE haun nuovoper la serata conrelativamente alloWomen’s Title detenuto da Charlotte Flair. La faida tra la campionessa e Toni Storm è destinata a proseguire e si arricchirà di un nuovo capitolo. Championship Contender’sLa WWE hache Charlotte Flair e Toni Storm si affronteranno in un Non-Titlenell’episodio didi domani. Tuttavia, laddove la wrestler neozelandese dovesse sconfiggere “The Queen” si assicurerebbe untitolato contro la medesima. Nelle ultime settimane i rapporti tra le ...

