Whistleblower denuncia, 7 arresti tra Letojanni e Messina per corruzione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto è partito grazie alle dichiarazioni di un Whistleblower, cioè colui che segnala anche confidenzialmente, un fatto reato, che ha permesso di acquisire in modo riservato, nella fase istruttoria, le dichiarazioni rese da un pubblico dipendente circa il funzionamento del lucroso sistema per la rimessa in efficienza delle strade comunali. Dichiarazioni poi sviluppate dai carabinieri e che hanno portato nel il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto è partito grazie alle dichiarazioni di un, cioè colui che segnala anche confidenzialmente, un fatto reato, che ha permesso di acquisire in modo riservato, nella fase istruttoria, le dichiarazioni rese da un pubblico dipendente circa il funzionamento del lucroso sistema per la rimessa in efficienza delle strade comunali. Dichiarazioni poi sviluppate dai carabinieri e che hanno portato nel il Mattino di Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : Whistleblower denuncia, 7 arresti tra Letojanni e Messina per corruzione: Tutto è partito grazie alle dichiarazioni… - BonomiSan : Su scala nanometrica, piccoli pezzi di metallo taglienti tagliano il corpo dall'interno e questa roba rimane nel co… - BonomiSan : Su scala nanometrica, piccoli pezzi di metallo taglienti tagliano il corpo dall'interno e questa roba rimane nel co… - luigihellevil : RT @MarcoMeacci8: Vaccino, 'uno dei centri che cooperava con Pfizer per i trial ha falsificato date e violato protocolli': la denuncia dell… - MarcoMeacci8 : Vaccino, 'uno dei centri che cooperava con Pfizer per i trial ha falsificato date e violato protocolli': la denunci… -