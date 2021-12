West Ham-Dinamo Zagabria, Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al London Stadium il West Ham, certo del primo posto nel Gruppo H, ospita la Dinamo Zagabria obbligata a fare punti per essere certa della seconda posizione senza dover sperare in un passo falso del Genk, in campo questa sera contro il Rapid Vienna. Il fischio d’inizio a West Ham-Dinamo Zagabria, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre In Premier League i padroni di casa continuano a stupire e vincere. Nell’ultimo turno, infatti, hanno battuto 3 a 2 il Chelsea mettendo fine al calo avuto nei due match precedenti (sconfitta contro il City e pari contro il Brighton) e portandosi al quarto posto a quota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al London Stadium ilHam, certo del primo posto nel Gruppo H, ospita laobbligata a fare punti per essere certa della seconda posizione senzar sperare in un passo falso del Genk, in campo questa sera contro il Rapid Vienna. Il fischio d’inizio aHam-, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre In Premieri padroni di casa continuano a stupire e vincere. Nell’ultimo turno, infatti, hanno battuto 3 a 2 il Chelsea mettendo fine al calo avuto nei due match precedenti (sconfitta contro il City e pari contro il Brighton) e portandosi al quarto posto a quota ...

