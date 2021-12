Wertmuller: Giannini, 'in Usa capita, in Italia poco riconosciuta, premiavano sempre me' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ho vissuto con lei, con lei ho fatto i film più belli, l'ultima volta che l'ho sentita mi disse 'Giancarlino, sto scrivendo una sceneggiatura, la fai con me? Le risposi subito di sì. E' un grande dolore". Giancarlo Giannini affida all'Adnkronos il suo ricordo di Lina Wertmuller, scomparsa oggi a 93 anni, al quale lo lega un lungo e stellare sodalizio artistico e umano. "Se non ci fosse stata lei non sarei qui. E' lei che mi ha costruito. E' cominciato tutto per gioco, i primi film che abbiamo fatto durante l'estate mentre io facevo teatro li abbiamo girati in venti giorni, e ci lavoravano attori straordinari, come Giulietta Masina, Rita Pavone", ricorda Giannini. "Io, che mi ritengo bravo, facevo tutto quello che mi diceva -ricorda Giannini- Aveva una capacità inventiva straordinaria. Aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ho vissuto con lei, con lei ho fatto i film più belli, l'ultima volta che l'ho sentita mi disse 'Giancarlino, sto scrivendo una sceneggiatura, la fai con me? Le risposi subito di sì. E' un grande dolore". Giancarloaffida all'Adnkronos il suo ricordo di Lina, scomparsa oggi a 93 anni, al quale lo lega un lungo e stellare sodalizio artistico e umano. "Se non ci fosse stata lei non sarei qui. E' lei che mi ha costruito. E' cominciato tutto per gioco, i primi film che abbiamo fatto durante l'estate mentre io facevo teatro li abbiamo girati in venti giorni, e ci lavoravano attori straordinari, come Giulietta Masina, Rita Pavone", ricorda. "Io, che mi ritengo bravo, facevo tutto quello che mi diceva -ricorda- Aveva una capacità inventiva straordinaria. Aveva ...

