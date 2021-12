Weekend 11-12 dicembre | ancora maltempo | pioggia e neve su Italia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) -sull'fino aldi sabato e domenica 11 e 12venti forti e mareggiate. Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. Fino alil quadro meteo non cambia:, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un'altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedìmolto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord ...

