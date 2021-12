Weekend 11-12 dicembre, ancora maltempo: pioggia e neve su Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) maltempo sull’Italia fino al Weekend di sabato e domenica 11 e 12 dicembre: ancora pioggia e neve, ancora venti forti e mareggiate. Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. Fino al Weekend il quadro meteo non cambia:, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un’altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedì ancora molto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord con cielo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)sull’fino aldi sabato e domenica 11 e 12venti forti e mareggiate. Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. Fino alil quadro meteo non cambia:, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un’altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedìmolto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord con cielo ...

Eventi 10, 11, 12,dicembre Mercatini natallzi a Bettola in via Europa ogni domenica di dicembre. MOSTRE Inaugurazione sabato alle 15.30 presso la Galleria Spazio Rosso Tiziano della mostra Pierangelo Tronconi. L'uomo L'artista ...

Weekend in Ciociaria, cosa fare sabato 11 e domenica 12 dicembre FrosinoneToday F1, GP Abu Dhabi 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 dicembre Domani, venerdì 10 dicembre, il circuito di Yas Marina ospiterà la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari pu ...

Tiro con l’arco, 120 atleti da tutt’Italia alla Anna Frank nel nome di Mangani La manifestazione, promossa dagli Arcieri del Micco, si è svolta tra sabato e domenica alla palestra Anna Frank in memoria di Paolo Mangani Una vera e propria festa sportiva quella svoltasi lo scorso ...

