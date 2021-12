Webuild, cantieri al lavoro a pieno ritmo per tratta Bicocca-Catenanuova (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - I cantieri di Webuild per la tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova della linea alta capacità Palermo-Catania marciano a pieno ritmo. Nei cantieri aperti, infatti, si sta lavorando per collegare le due principali città dell'isola attraverso l'alta capacità ferroviaria e grazie a treni che raggiungeranno i 200 km/h. Ancora una volta sono i numeri a spiegare la portata del cambiamento. Nella regione ci sono 173 le località raggiunte dai 1.369 chilometri di ferrovia in funzione. Tuttavia, solo 791 km (il 58% del totale) sono elettrificati, e di questi 223 sono a binario doppio. In sostanza, la maggior parte dei treni sono costretti a fermarsi per far passare il convoglio che arriva nel senso di marcia opposto, ritardando così di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Idiper laferroviariadella linea alta capacità Palermo-Catania marciano a. Neiaperti, infatti, si sta lavorando per collegare le due principali città dell'isola attraverso l'alta capacità ferroviaria e grazie a treni che raggiungeranno i 200 km/h. Ancora una volta sono i numeri a spiegare la portata del cambiamento. Nella regione ci sono 173 le località raggiunte dai 1.369 chilometri di ferrovia in funzione. Tuttavia, solo 791 km (il 58% del totale) sono elettrificati, e di questi 223 sono a binario doppio. In sostanza, la maggior parte dei treni sono costretti a fermarsi per far passare il convoglio che arriva nel senso di marcia opposto, ritardando così di ...

Advertising

TV7Benevento : Webuild, cantieri al lavoro a pieno ritmo per tratta Bicocca-Catenanuova... - italiaserait : Webuild, cantieri al lavoro a pieno ritmo per tratta Bicocca-Catenanuova - fisco24_info : Webuild, cantieri al lavoro a pieno ritmo per tratta Bicocca-Catenanuova: I cantieri di Webuild per la tratta ferro… - mohamme35917104 : RT @Webuild_Group: Nei cantieri #Webuild in #Italia e all’estero oggi le celebrazioni per #SantaBarbara protettrice di tutti i lavoratori c… -