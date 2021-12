Volley, Mondiale per Club maschile 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali del FIVB Mondiale per Club 2021 di Volley maschile, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile tra il 7 e il 12 dicembre. Al termine della prima fase, le classifiche dei due mini-gironi da tre squadre determineranno quali saranno le quattro squadre a superare il turno. La prima della Pool A, quella con Civitanova, incontrerà la seconda della Pool B, quella con Trento, e la prima del gruppo B sfiderà la seconda del gruppo A. Le due semifinali si svolgeranno nella serata e nella notte italiana di venerdì 10 dicembre. Chi accederà alla finale per l’oro e chi giocherà per il bronzo? Di seguito gli accoppiamenti. PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ile glidelledel FIVBperdi, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile tra il 7 e il 12 dicembre. Al termine della prima fase, le classifiche dei due mini-gironi da tre squadre determineranno quali saranno le quattro squadre a superare il turno. La prima della Pool A, quella con Civitanova, incontrerà la seconda della Pool B, quella con Trento, e la prima del gruppo B sfiderà la seconda del gruppo A. Le duesi svolgeranno nella serata e nella notte italiana di venerdì 10 dicembre. Chi accederà alla finale per l’oro e chi giocherà per il bronzo? Di seguito gli. PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL ...

Advertising

sportface2016 : #Volley maschile #ClubWorldChampionship: vittoria #LubeCivitanova e primo posto nel girone, #Funvic sconfitta in t… - Gazzetta_it : Mondiale Club: festa doppia per Civitanova, trova vittoria e Zaytsev #VOLLEY - zazoomblog : LIVE Civitanova-Funvic Taubatè 0-0 Mondiale per club volley in DIRETTA: il match prenderà il via in ritardo -… - tribuna_treviso : L’A.Carraro si conferma al vertice del girone: ora fari sul Mondiale per Club - infoitsport : Volley, Civitanova-Taubaté in tv oggi: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021 -