Volley, Mondiale per Club: Civitanova si sbarazza anche del Funvic e vince il suo girone. C’è spazio anche per il rientrante Zaytsev (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lube Civitanova chiude il minigirone del Mondiale per Club a punteggio pieno, ottenendo il secondo 3-0 consecutivo, battendo i temibili avversari del Funvic Taubaté (25-22; 25-20: 25-16). I biancorossi mettono così il punto esclamativo sulla qualificazione in semifinale, già ottenuta dopo la vittoria della prima giornata contro gli argentini del San Juan. Avendo vinto entrambe le partite, la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini si qualifica ovviamente come prima del girone A e attenderà in semifinale la seconda del girone B, che sarà la perdente della partita tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro. I campioni d’Italia si schierano con la formazione che abbiamo conosciuto nelle ultime uscite internazionali, con Lucarelli e Yant a costituire la diagonale degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lubechiude il minidelpera punteggio pieno, ottenendo il secondo 3-0 consecutivo, battendo i temibili avversari delTaubaté (25-22; 25-20: 25-16). I biancorossi mettono così il punto esclamativo sulla qualificazione in semifinale, già ottenuta dopo la vittoria della prima giornata contro gli argentini del San Juan. Avendo vinto entrambe le partite, la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini si qualifica ovviamente come prima delA e attenderà in semifinale la seconda delB, che sarà la perdente della partita tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro. I campioni d’Italia si schierano con la formazione che abbiamo conosciuto nelle ultime uscite internazionali, con Lucarelli e Yant a costituire la diagonale degli ...

Advertising

luthien70 : #volley #VcomeVolley altezze, Mondiale e tanto altro - sportface2016 : #Volley maschile #ClubWorldChampionship: vittoria #LubeCivitanova e primo posto nel girone, #Funvic sconfitta in t… - Gazzetta_it : Mondiale Club: festa doppia per Civitanova, trova vittoria e Zaytsev #VOLLEY - zazoomblog : LIVE Civitanova-Funvic Taubatè 0-0 Mondiale per club volley in DIRETTA: il match prenderà il via in ritardo -… - tribuna_treviso : L’A.Carraro si conferma al vertice del girone: ora fari sul Mondiale per Club -