Volley, Mondiale per Club 2021. Itas Trentino, missione compiuta: 3-0 al Foolad Sirjan e semifinale conquistata (Di giovedì 9 dicembre 2021) missione compiuta per l’Itas Trentino che vince al debutto del Mondiale per Club 3-0 la sfida con gli iraniani del Foolad Sirjan, campioni d’Asia, e conquista già l’accesso alle semifinali del torneo in programma a Betim in Brasile in attesa della sfida che vale il primo posto del girone domani contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Partita a senso unico con qualche emozione nel secondo set e con il dominio degli attaccanti di palla alta di Trento, in particolare Michieletto e Lavia che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, supportati da Kaziyski che ha suonato la carica in alcuni momenti chiave del match. Se proprio su vuole cercare il pelo nell’uovo, la battuta è stato il tallone d’Achille della Itas che ha commesso troppi ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)per l’che vince al debutto delper3-0 la sfida con gli iraniani del, campioni d’Asia, e conquista già l’accesso alle semifinali del torneo in programma a Betim in Brasile in attesa della sfida che vale il primo posto del girone domani contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Partita a senso unico con qualche emozione nel secondo set e con il dominio degli attaccanti di palla alta di Trento, in particolare Michieletto e Lavia che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, supportati da Kaziyski che ha suonato la carica in alcuni momenti chiave del match. Se proprio su vuole cercare il pelo nell’uovo, la battuta è stato il tallone d’Achille dellache ha commesso troppi ...

Advertising

infoitsport : Volley, Mondiale per Club: Civitanova surclassa l'UPCN San Juan e vola in semifinale - zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 2-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: Michieletto trascina l’Itas alla rimonta nel sec… - zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 1-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: iraniani in fuga nel secondo set 8-12 - #Trento… - zazoomblog : Volley Mondiale per Club maschile 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali - #Volley #Mondiale #maschile #2021: - zazoomblog : Volley Mondiale per Club maschile 2021: risultati e classifiche - #Volley #Mondiale #maschile #2021: -