Volley, Champions League: Conegliano passeggia sul Nyiregyhaza, turnover massiccio e seconda vittoria (Di giovedì 9 dicembre 2021) Conegliano ha travolto il modesto Fatum Nyiregyhaza con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-13; 25-11) nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa, all’ultima uscita prima di avventurarsi nel Mondiale per Club dove saranno chiamate a difendere il titolo conquistato due anni fa, hanno avuto vita facile in Ungheria e hanno chiuso i conti in appena 66 minuti di gioco, soffrendo soltanto nelle battute iniziali del primo set. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno progressivamente alzato il ritmo, senza dover strafare, e hanno sfiancato la modesta formazione magiara come da pronostico della vigilia. Le Pantere hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha travolto il modesto Fatumcon uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-13; 25-11) nel match valido per lagiornata della fase a gironi della2021-2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa, all’ultima uscita prima di avventurarsi nel Mondiale per Club dove saranno chiamate a difendere il titolo conquistato due anni fa, hanno avuto vita facile in Ungheria e hanno chiuso i conti in appena 66 minuti di gioco, soffrendo soltanto nelle battute iniziali del primo set. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno progressivamente alzato il ritmo, senza dover strafare, e hanno sfiancato la modesta formazione magiara come da pronostico della vigilia. Le Pantere hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione ...

Advertising

vitasportivait : ?? #volley | #CevVolleyF L’Imoco volley vince la seconda partita consecutiva in Champions. Nyregyhaza-Conegliano… - zazoomblog : LIVE – Nyiregyhaza-Conegliano 0-2 (18-25 13-25 5-15): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA -… - Gazzetta_it : #Volley #ChampionsLeague, Conegliano scatenata in Ungheria - sportface2016 : #Volley , #ChampionsLeague 2022: tutto facile per #Conegliano, #Nyiregyhaza sconfitta in tre set - zazoomblog : LIVE – Nyiregyhaza-Conegliano 0-2 (18-25 13-25 0-0): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Nyiregyhaza… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Champions League, Conegliano scatenata in Ungheria: 3 - 0 al Nyiregyhaza Nyiregyhaza - Conegliano 0 - 3 (18 - 25, 13 - 25, 11 - 25) ? Vittoria senza esitazioni per Conegliano con le modeste ungheresi del Nyiregyhaza in una partita in cui Santarelli decide di lasciare a ...

Diretta/ Nyiregyhaza Conegliano (risultato 0 - 2) streaming video tv: dominio netto! ... COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021 - 22 la Champions league di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a ...

Volley, Champions League: Conegliano passeggia sul Nyiregyhaza, turnover massiccio e seconda vittoria Conegliano ha travolto il modesto Fatum Nyiregyhaza con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-13; 25-11) nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di ...

Champions League, Conegliano scatenata in Ungheria: 3-0 al Nyiregyhaza Vittoria senza esitazioni per Conegliano con le modeste ungheresi del Nyiregyhaza in una partita in cui Santarelli decide di lasciare a riposo Egonu e Sylla. Un buon allenamento in vista del Mondiale ...

Nyiregyhaza - Conegliano 0 - 3 (18 - 25, 13 - 25, 11 - 25) ? Vittoria senza esitazioni per Conegliano con le modeste ungheresi del Nyiregyhaza in una partita in cui Santarelli decide di lasciare a ...... COME SEGUIRE LA SFIDA DILEAGUE Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021 - 22 laleague difemminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a ...Conegliano ha travolto il modesto Fatum Nyiregyhaza con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-13; 25-11) nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di ...Vittoria senza esitazioni per Conegliano con le modeste ungheresi del Nyiregyhaza in una partita in cui Santarelli decide di lasciare a riposo Egonu e Sylla. Un buon allenamento in vista del Mondiale ...