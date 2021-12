Volley | CEV Cup | Monza liquida il Mladost e vola agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha sconfitto ilZagabria per 3-1 (23-25; 25-14; 25-15; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi didella CEV Cup 2021-2022 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I brianzoli si sono imposti di fronte al proprio pubblico, replicando il risultato dell’incontro d’andata e staccando così il pass per glidi. I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno perso il primo set, salvo poi alzare il ritmo e dominare i restanti parziali (bastava conquistarne due per portare a casa il passaggio del turno)., quinta nella classifica di SuperLega, ha avuto bisogno di 93 minuti per regolare in rimonta la formazione croata e regalarsi la sfida contro i turchi dello Spor Toto Ankara (ha eliminato l’Arkas Izmir in un derby ...