“Vogliamo viaggiare sicure” | dopo le violenze sulla tratta Milano-Varese | la petizione

Advertising

MaryArmyForever : È orribile essere arrivati a tutto questo - FariNellaNotte1 : Vogliamo viaggiare sicure - Firma la petizione! - wishingstar94 : Vogliamo viaggiare sicure - Firma la petizione! - missdanger88 : Vogliamo viaggiare sicure - Firma la petizione! - eccapecca : No ma fa facciamo proprio treni diversi con orari di partenza diversi, perché solo carrozze non basta. Tra serio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo viaggiare

Carrozze per sole donne sui treni: 'sentirci sicure e libere dia qualsiasi orario' La petizione prevede delle carrozze per sole donne sui treni perin sicurezza e a ...In questo modo, a qualsiasi ora, si potràsicure '. Si legge nella spiegazione del lancio della petizione che ha già raccolto più di mille firme in un giorno. ' Abbiamo il diritto di usare ...ROMA (ITALPRESS) - "Non si puó attendere un minuto di piú". E' il grido d'allarme lanciato dal comparto del Turismo Organizzato, "l'unico a essere rimasto fermo ...Dopo la duplice violenza sessuale di venerdì sera a bordo di un treno regionale Trenord sulla linea Milano-Varese, è stata lanciata una petizione ...