Vlahovic punta Cristiano Ronaldo: il serbo ad un passo dal record (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vlahovic vuole superare il numero di gol nell’anno solare di Cristiano Ronaldo: il serbo è ad un passo dal record Vlahovic ha Cristiano Ronaldo nel mirino, come riportato dal Corriere Fiorentino. Il talento serbo della Fiorentina sta facendo faville e sta segnando gol a raffica nell’anno solare. Una crescita esponenziale e una voglia, quella del gol, che sembra non voler placare l’attaccante viola, anzi lo sprona a superare il portoghese. Vlahovic ora è a trenta gol nell’anno solare e il record italiano di Ronaldo è a 33. Dunque manca poco per entrare nell’olimpo della Serie A e superare il fuoriclasse portoghese. Ci riuscirà? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021)vuole superare il numero di gol nell’anno solare di: ilè ad undalhanel mirino, come riportato dal Corriere Fiorentino. Il talentodella Fiorentina sta facendo faville e sta segnando gol a raffica nell’anno solare. Una crescita esponenziale e una voglia, quella del gol, che sembra non voler placare l’attaccante viola, anzi lo sprona a superare il portoghese.ora è a trenta gol nell’anno solare e ilitaliano diè a 33. Dunque manca poco per entrare nell’olimpo della Serie A e superare il fuoriclasse portoghese. Ci riuscirà? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

aiuannadai : @Wazza_CN Ha davvero senso puntare su Belotti? Su Nandez poco da dire, è buono e, soprattutto, non è Gagliardini… m… - sportli26181512 : Juve attenta all'Arsenal per l'obbiettivo in attacco: L'Arsenal sarebbe in vantaggio per la corsa a Dusan Vlahovic,… - Lallodj : La faccio corta: Kessie non merita quello che chiede(come il??stessa storia)serve un centrale di difesa,una punta gi… - andrea_anigoni : GdS fantastica: “esperti” di calcio tutto concordi che al Milan serve punta e difensore per vincere scudetto..come… - CarloAl87550029 : @_Morik92_ Nemmeno un Cavani ? Ci manca da morire una punta. Con Vlahovic cambierebbe davvero la stagione. O ora o… -