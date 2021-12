Viola la quarantena, denunciato. Il Green pass era rimasto attivo: si scopre un errore nel sistema da correggere (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un milanese, consapevole di aver contratto il Covid in forma lieve, ha Violata l’isolamento per raggiungere la fidanzata a Torino. La polizia lo ha scoperto e il giovane è stato subito denunciato. Il tutto è successo perché il Green pass resta attivo anche se si è in quarantena a causa di un’infezione accertata da Covid. Non dovrebbe succedere, ma di fatto il sistema di tracciamento del certificato verde ha un punto debole: si tratta di un baco, un difetto applicativo a cui si sta lavorando per porvi rimedio. Il caso è riportato dal quotidiano torinese La Stampa. Il sistema di tracciamento del certificato verde non ha funzionato, in compenso ha funzionato l’altro sistema di tracciamento, quello legato alle registrazioni degli hotel. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un milanese, consapevole di aver contratto il Covid in forma lieve, hata l’isolamento per raggiungere la fidanzata a Torino. La polizia lo ha scoperto e il giovane è stato subito. Il tutto è successo perché ilrestaanche se si è ina causa di un’infezione accertata da Covid. Non dovrebbe succedere, ma di fatto ildi tracciamento del certificato verde ha un punto debole: si tratta di un baco, un difetto applicativo a cui si sta lavorando per porvi rimedio. Il caso è riportato dal quotidiano torinese La Stampa. Ildi tracciamento del certificato verde non ha funzionato, in compenso ha funzionato l’altrodi tracciamento, quello legato alle registrazioni degli hotel. Da ...

