Vietato l’ingresso al bagno delle ragazze per una studentessa trans: grave caso di discriminazione a Palermo (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Palermo, è stato Vietato a una studentessa di usufruire dei servizi igienici della sua scuola perché trans. Bloccata di fronte alla porta del bagno, Gabriella è stata vittima di un grave episodio di discriminazione. La preside dell’istituto nega ogni accusa e sostiene di aver agito unicamente nel “rispetto delle lamentele mosse dai genitori di altre studentesse”. Quello che è avvenuto di fatto non è altro che l’ennesimo caso di omotransfobia che rischia di cadere nell’oblio, ai danni dell’intera società. Vietato andare in bagno per una studentessa trans: la storia di Gabriella Gabriella ha 18 anni e frequenta la scuola per parrucchieri di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) A, è statoa unadi usufruire dei servizi igienici della sua scuola perché. Bloccata di fronte alla porta del, Gabriella è stata vittima di unepisodio di. La preside dell’istituto nega ogni accusa e sostiene di aver agito unicamente nel “rispettolamentele mosse dai genitori di altre studentesse”. Quello che è avvenuto di fatto non è altro che l’ennesimodi omofobia che rischia di cadere nell’oblio, ai danni dell’intera società.andare inper una: la storia di Gabriella Gabriella ha 18 anni e frequenta la scuola per parrucchieri di ...

