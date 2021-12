VIDEO Zenit-Chelsea | la Juventus ringrazia | l’incredibile 3-3 firmato Ozdoev al 94?

Advertising

SkySport : ? A TEMPO SCADUTO OZDOEV PAREGGIA ???? Lo Zenit agguanta il Chelsea ?? e regala alla Juventus il primato nel girone ?… - 777PARTENERS : RT @SkySport: ? A TEMPO SCADUTO OZDOEV PAREGGIA ???? Lo Zenit agguanta il Chelsea ?? e regala alla Juventus il primato nel girone ? GLI HL ? h… - bianco_nera19 : RT @fraancij: no perché è il fatto che lo zenit abbia pubblicato questo prima di giocare contro di noi e poi ci regala il primo posto nel g… - caderepiano : ma lo zenit che ci inserisce nell’europa league - antoniojuve74 : RT @SkySport: ? A TEMPO SCADUTO OZDOEV PAREGGIA ???? Lo Zenit agguanta il Chelsea ?? e regala alla Juventus il primato nel girone ? GLI HL ? h… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Zenit

... che possiamo vedere neldegli highlights. La Juventus , grazie al successo e al concomitante pareggio del Chelsea in casa dello, chiude la fase a gironi in prima posizione con 15 punti. ...CHELSEA 3 - 3: GLI HIGHLIGHTSChelsea termina con il risultato di 3 - 3 . La gara valida per la sesta giornata del Girone H di UEFA Champions League , termina quindi in parità, con ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Zenit-Chelsea, match valevole per la sesta ed ultima giornta della fase a gironi della Champions League 2021/2022 ...Prima del fischio d'inizio del match tra Juventus e Malmoe le speranze di qualificazione da prima del girone per la squadra di Allegri erano senza dubbio poche. I bianconeri hanno però disputato una g ...