VIDEO F1, circuito Yas Marina: com’è cambiato per il GP di Abu Dhabi? Pista più veloce (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre andrà in scena la gara decisiva del Mondiale F1 2021. Sul circuito di Yas Marina si correrà il GP di Abu Dhabi: sarà l’esito della prova negli Emirati Arabi Uniti a dirci chi sarà il Campione del Mondo. Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano appaiati all’appuntamento, pronti per l’ultima battaglia di una stagione furente. I due contendenti hanno gli stessi punti e dunque sarà proprio l’ordine d’arrivo di questa tappa ad assegnare il titolo iridato. Il tracciato è stato modificato e reso un po’ più veloce, soprattutto nella parte iniziale e in quella conclusiva, dove sono sparite le curve lente che hanno sempre caratterizzato questo impianto. Di seguito il VIDEO che mostra le novità della Pista e cos’è cambiato al circuito di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre andrà in scena la gara decisiva del Mondiale F1 2021. Suldi Yassi correrà il GP di Abu: sarà l’esito della prova negli Emirati Arabi Uniti a dirci chi sarà il Campione del Mondo. Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano appaiati all’appuntamento, pronti per l’ultima battaglia di una stagione furente. I due contendenti hanno gli stessi punti e dunque sarà proprio l’ordine d’arrivo di questa tappa ad assegnare il titolo iridato. Il tracciato è stato modificato e reso un po’ più, soprattutto nella parte iniziale e in quella conclusiva, dove sono sparite le curve lente che hanno sempre caratterizzato questo impianto. Di seguito ilche mostra le novità dellae cos’èaldi ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO circuito Belluno, boom di multe con l'autovelox sul passo Giau: quasi 5mila da inizio anno ... i cui video finiscono poi sui social pi noti, tra i pi svariati commenti . Si tratta di un vero problema. Questa strada viene vista da alcuni come un circuito automobilistico per competizioni e il ...

F1 Abu Dhabi 2021: i segreti del circuito di Yas Marina Tutti i segreti con i punti cruciali del rinnovato circuito di Yas Marina dove si corre il GP Abu Dhabi, ultima e decisiva gara del Mondiale F1 2021.

F1, GP Abu Dhabi 2021: le modifiche al circuito di Yas Marina. VIDEO Sky Sport VIDEO F1, circuito Yas Marina: com’è cambiato per il GP di Abu Dhabi? Pista più veloce Domenica 12 dicembre andrà in scena la gara decisiva del Mondiale F1 2021. Sul circuito di Yas Marina si correrà il GP di Abu Dhabi: sarà l'esito della prova negli Emirati Arabi Uniti a dirci chi sarà ...

Video. Hombre pierde la vida tras arrojarse a Circuito Interior Un hombre se arrojó al paso desnivel del Circuito Interior a la altura de calzada de Guadalupe. El hombre de alrededor de 45 años se arrojó al tránsito vehicular y, pese a que los servicios de emergen ...

