VIDEO | Brutto infortunio per LOZANO | FUORI IN BARELLA!

Piove sul bagnato in casa Napoli, out per infortunio nella sfida contro il Leicester anche LOZANO, uscito in barella dopo uno scontro con Ndidi.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Brutto RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live ... si gioca! (agg Michela Colombo) DIRETTA/ Lazio Galatasaray video streaming tv: l'arbitro è Carlos ... con i giallorossi di Mourinho chiamati al riscatto dopo anche il brutto KO rimediato in campionato ...

PROBABILI FORMAZIONI CKA SOFIA ROMA/ Quote: Tammy Abraham rientra in attacco (agg Michela Colombo) DIRETTA/ Napoli Leicester video streaming tv: l'arbitro è Antonio Mateu Lahoz ... che vittima pure di un brutto guaio muscolare al polpaccio destro. Inoltre non scordiamo che ...

Previsioni METEO VIDEO di venerdì 10 dicembre sull'Italia Temperature stabili, massime tra 5 e 14°C Previsioni METEO VIDEO di venerdì 10 dicembre sull'Italia Gli ultimi aggiornamenti meteo sull'Italia. 8 dicembre 2021. ore 11:39. Redazione 3BMeteo. 0 secondi ...

Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in campo dopo l'infortunio. VIDEO Una bella notizia in casa Napoli, che con un tweet ha annunciato che Osimhen è tornato ad allenarsi in campo 17 giorni dopo il brutto infortunio rimediato durante Inter-Napoli dello scorso 21 novembre ...

