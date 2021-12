Verstappen o Hamilton? Per chi tifano gli altri piloti del Mondiale F1 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uniti dallo stesso mestiere - guidare una macchina dalla potenza disumana e dalla tecnologia migliore al momento - ma divisi da umane simpatie, da analisi lucide e, perché no, da interessi trasversali. Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uniti dallo stesso mestiere - guidare una macchina dalla potenza disumana e dalla tecnologia migliore al momento - ma divisi da umane simpatie, da analisi lucide e, perché no, da interessi trasversali.

Advertising

SkySportF1 : Hamilton-Verstappen, @delpieroale e @PaoloCond si pregustano il duello in conferenza ? L’ultima tappa del Mondiale… - SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: nella testa di Hamilton e Verstappen, aspettando il duello finale #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Hamilton prima del GP di Abu Dhabi: 'Incidenti con Verstappen? Non dipende da me' #SkyMotori #F1 #Formula1… - Carl0Cavicchi : Non male i nuovi cordoli per il gran finale della #F1 nel #YasMarinaCircuit ... #Hamilton #Verstappen… - itsgiocchi16 : RT @ilpost: Cosa rende speciale il finale della Formula 1 -