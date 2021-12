Verona, intervento riuscito per Dawidowicz: il comunicato ufficiale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Verona ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche del difensore Pawel Dawidowicz «Hellas Verona FC comunica che oggi, giovedì 9 dicembre, Pawel Dawidowicz è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscito. Il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha diramato unin merito alle condizioni fisiche del difensore Pawel«HellasFC comunica che oggi, giovedì 9 dicembre, Pawelè stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente. Il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

