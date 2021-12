Verona, Dawidowicz operato al crociato destro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pawel Dawidowicz è stato sottoposto oggi ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. A renderlo noto il club attraverso una nota ufficiale, nella quale si legge che “l”intervento, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscito” e che “il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo”. Il Verona, però, non specifica i tempi ma è chiaro che saranno molto lungi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pawelè stato sottoposto oggi ad artroscopia del ginocchioper la ricostruzione del legamentoanteriore. A renderlo noto il club attraverso una nota ufficiale, nella quale si legge che “l”intervento, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscito” e che “il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo”. Il, però, non specifica i tempi ma è chiaro che saranno molto lungi. SportFace.

