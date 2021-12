Vento fino a burrasca, rischio idrogeologico per temporali: Puglia, allerta maltempo Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per l'intera regione (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia che ha emesso l’allerta con validità fino alle 18. L'articolo Vento fino a burrasca, rischio idrogeologico per temporali: Puglia, allerta maltempo <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per l'intera ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Venti forti nord-occidentali, con raffiche disui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.”: secondo lo schema, fontedellache ha emesso l’con validitàalle 18. L'articoloper per l'...

