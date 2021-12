Varriale | un' altra donna denuncia | ' Mi ha picchiato' Lui | ' Vittima di gelosia'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Altri guai per l'ex vice direttore di Rai Sport Enrico, già accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna e per questo in procinto di affrontare un processo tra le aule del ...

Altri guai per l'ex vice direttore di Rai Sport Enrico, già accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna e per questo in procinto di ...centro dell'attenzione mediatica è un'...... è stato accusato da un'donna : stando a quanto riportato dall'Ansa, la persona in questione avrebbe contattato il 112 la scorsa notte per denunciare di essere stata schiaffeggiata da. ...Nuovi guai per Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, già accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Secondo quando si apprende, una donna ha contattato nella notte il 112 rac ...