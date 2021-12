Varriale si difende dopo la nuova denuncia | sono vittima di una folle gelosia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si dicedi una “” il giornalista sportivo Enricole nuove accuse che glipiombate addosso da parte di una donna. Per un’altra vicenda di stalking nei confronti della sua ex-compagna ,andrà invece a processo con rito immediato a gennaio prossimo. “di una. Ieri alle 22.30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentement. – ricostruisce. – Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa. Alla fine ho ceduto e le ho aperto. È entrata e come una furia, in preda ad un raptus diha iniziato a distruggermi casa”. “Piatti. Bicchieri, soprammobili, ...

La polizia infatti, una volta giunta all'abitazione di, ha citofonato senza però trovare nessuno. Il padrone di casa era uscito e la compagna si era già allontanata per dirigersi in ospedale,...Leggi anche Enricosidall'accusa di violenze: 'Ho sbagliato ma non sono un mostro, ecco com'è andata', l'ex compagna: 'Vi racconto il mio incubo, solo ora riesco a dormire: ...Nuova accusa di violenza per Enrico Varriale, una donna afferma di essere stata picchiata. Lui si difende: "Io vittima di gelosia" ...Nuovo grattacapo per l'ex vicedirettore di Rai Sport: l'attuale compagna lo accusa di averla schiaffeggiata la scorsa notte. Lui però racconta un'altra versione dei fatti ...