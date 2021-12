(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sonodi una. Ieri alle 22.30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa. Alla fine ho ceduto e le ho aperto. E’ entrata e come una furia, in preda ad un raptus diha iniziato a distruggermi casa”. Così il giornalista sportivo Enricoin una nota dopo nuove accuse arrivate da una donna e riportate dalla stampa. Per un’altra vicenda di stalking nei confronti della sua ex compagna il giornalista andrà invece a processo con rito immediato a gennaio. “Piatti. Bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla e ha cominciato ad urlare ‘non mi toccare, ti denuncio’. Ha preso il telefono e chiamato la Polizia ...

Advertising

StreetNews24 : 'Una donna con cui ho una relazione ha iniziato a distruggermi casa' - StreetNews24 : Varriale, nuova denuncia: “Io vittima di folle gelosia” - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: Nuova denuncia a Varriale: «Ma sono io vittima di una folle gelosia» - 80Seba : RT @CalcioFinanza: Nuova denuncia a Varriale: «Ma sono io vittima di una folle gelosia» - StraNotizie : Varriale, nuova denuncia: 'Io vittima di folle gelosia' -

Ultime Notizie dalla rete : Varriale nuova

Così il giornalista sportivo Enricoin una nota dopo nuove accuse arrivate da una donna e riportate dalla stampa. Per un'altra vicenda di stalking nei confronti della sua ex compagna il ...Commenta per primo Nuovi guai per Enrico, già a processo per stalking, minacce, molestie e lesioni nei confronti dell'ex compagna: come riferisce Il Messaggero , sarebbe arrivata unadenuncia per lesioni a carico del ...Nuovi guai per Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, già accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Secondo quando si apprende, una donna ha contattato nella notte il 112 rac ...Enrico Varriale è stato accusato dalla sua fidanzata storica di averla colpita ieri sera con uno schiaffo, ma lui nega tutto ...