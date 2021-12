Valeria e Sophie litigano per le pulizie al GF Vip: “Ho trovato la cacc* nel bidet!” – VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) La cena di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Il prossimo lunedì sera, infatti, alcuni concorrenti abbandoneranno per sempre il gioco. Nonostante la commozione generale, Valeria Marini ha sollevato una polemica che ha coinvolto pure Sophie Codegoni. “Ho trovato la cacc* nel bidet!”, Valeria e Sophie litigano per le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 dicembre 2021) La cena di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Il prossimo lunedì sera, infatti, alcuni concorrenti abbandoneranno per sempre il gioco. Nonostante la commozione generale,Marini ha sollevato una polemica che ha coinvolto pureCodegoni. “Holanel”,per le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

catilvester : @Emanuel57818771 È stato proprio nn sense sta 'litigata' per me è stato invogliato dal confessionale per fare una c… - Alessia25515063 : ?: Sophie, Miriana, Giacomo & Valeria, Giucas ??: Aldo, Lulu, Francesca ??: Gianmaria, Jessica, Maria ?: Manuel, Al… - Emanuel57818771 : Il litigio sul nulla tra Valeria e Sophie mi fa pensare che presto si scontreranno per Gianmaria #gfvip - blogtivvu : Valeria e Sophie litigano per le pulizie al GF Vip: “Ho trovato la cacc* nel bidet!” – VIDEO - Gianni95789508 : RT @Aurix957: #gfvip Valeria dillo che sei gelosa di Gianmaria... Mi sembra un pretesto questa cosa Vs Sophie -