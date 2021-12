Valentino Rossi, test su Audi R8 a Valencia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Valentino Rossi è pronto per iniziare la sua avventura sulle quattro ruote. Il pluricampione del mondo, che ha da poco concluso la sua ultima stagione in MotoGP, nella giornata di oggi ha preso parte a una sessione di test al volante di un’Audi R8 LMS GT3 del team belga WRT sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. “L’idea era quella di valutare le possibilità di una futura collaborazione” ha dichiarato il team diretto da Vincent Vosse. Rossi sarà al via della 12 Ore del Golfo a inizio gennaio, alla guida di una Ferrari 488 GT3 Evo che condividerà con Luca Marini e Alessio ‘Uccio’ Salucci. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021)è pronto per iniziare la sua avventura sulle quattro ruote. Il pluricampione del mondo, che ha da poco concluso la sua ultima stagione in MotoGP, nella giornata di oggi ha preso parte a una sessione dial volante di un’R8 LMS GT3 del team belga WRT sul circuito Ricardo Tormo di. “L’idea era quella di valutare le possibilità di una futura collaborazione” ha dichiarato il team diretto da Vincent Vosse.sarà al via della 12 Ore del Golfo a inizio gennaio, alla guida di una Ferrari 488 GT3 Evo che condividerà con Luca Marini e Alessio ‘Uccio’ Salucci. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Valentino torna a Valencia, ma niente Ferrari: in pista con l'Audi R8 LMS GT3 Macchina e squadra potrebbero portarlo a campionati GT, fino a gareggiare nella 24 Ore di Spa di Cosimo Curatola N on fermarsi, questa sembra la risposta di Valentino Rossi ad una possibile noia post ...

Valentino Rossi, test su Audi R8 a Valencia Valentino Rossi nella giornata di oggi ha preso parte a una sessione di test al volante di un'Audi R8 LMS GT3 del team belga WRT sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

