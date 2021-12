Valentino Rossi al Quirinale: Mattarella omaggia il pluricampione del mondo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Nell’anno dello sport italiano nel mondo e dei suoi straordinari successi, le istituzioni politiche proseguono ad omaggiare medaglie e campioni. Oggi è stata la volta del motociclismo italiano ad essere onorato da premiazioni e saluti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto anche il pluricampione mondiale Valentino Rossi, che da poche settimane ha lasciato la sua carriera: “Il Quirinale – si legge in una nota – ha ricevuto nel pomeriggio una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana con i campioni del mondo 2021 vincitori delle competizioni a squadre nazionali. Dopo gli interventi del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Presidente di Federmoto, Giovanni Copioli, il Presidente Mattarella ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Nell’anno dello sport italiano nele dei suoi straordinari successi, le istituzioni politiche proseguono adre medaglie e campioni. Oggi è stata la volta del motociclismo italiano ad essere onorato da premiazioni e saluti. Il Presidente della Repubblica Sergioha ricevuto anche ilmondiale, che da poche settimane ha lasciato la sua carriera: “Il– si legge in una nota – ha ricevuto nel pomeriggio una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana con i campioni del2021 vincitori delle competizioni a squadre nazionali. Dopo gli interventi del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Presidente di Federmoto, Giovanni Copioli, il Presidente...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Vale Rossi non perde tempo: subito in pista a Valencia con l'Audi R8 LMS del team belga WRT VALENCIA - Un futuro con le quattro ruote. Così Valentino Rossi aveva lasciato intendere più volte quando ha deciso di lasciare per sempre la MotoGP a ben 42 anni. Il nove volte campione del mondo non bluffava di certo quando affermava di volersi ...

Valentino Rossi, test privato con un'Audi R8 Lms a Valencia Una sessione di test privati al volante di un' Audi R8 Lms. Valentino Rossi ha provato la potente Gran Turismo della marca tedesca sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia , in Spagna. Il tracciato spagnolo è stato il teatro dei test condotti dal team belga Wrt, ...

Valentino Rossi non sta più nella pelle: i test svelano tutto Valentino Rossi ha già voltato pagina: è a Valencia al volante di un'Audi R8 Lms. Le vacanze sono già finite per Valentino Rossi: il Dottore non vede l'ora di cominciare la sua carriera sulle quattro ...

Automobilismo: test a Valencia con l'Audi R8 GT3 per Rossi Valencia, 9 dic. - Dopo il ritiro dalla MotoGP a Valencia lo scorso 14 novembre, Valentino Rossi è già tornato in pista proprio nella città spagnola, 25 giorni ...

