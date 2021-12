Vaiolo, il virus venne debellato 42 anni fa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9 Dicembre 1979, è una data da ricordare per la scomparsa del Vaiolo. Il tutto grazie alla vaccinazione di massa, intrapresa da molti Paesi in quel periodo. Vaccino scoperto, dal medico inglese Edward Jenner, uomo colto considerato oggi come il padre dell’immunizzazione. Fino a quando non venne sconfitto, il Vaiolo tormentò l’umanità per 3.000 anni, uccidendo 300 milioni di persone. Vaiolo: storia e modalità di trasmissione Si presume possa essersi evoluto a partire da un virus dei roditori. La prima evidenza clinica attendibile di Vaiolo è stata trovata nella mummia del faraone egiziano Ramses V, morto 3.000 anni fa. Archivi storici asiatici invece, parlano di una malattia simile al Vaiolo, in India e in Cina nei secoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9 Dicembre 1979, è una data da ricordare per la scomparsa del. Il tutto grazie alla vaccinazione di massa, intrapresa da molti Paesi in quel periodo. Vaccino scoperto, dal medico inglese Edward Jenner, uomo colto considerato oggi come il padre dell’immunizzazione. Fino a quando nonsconfitto, iltormentò l’umanità per 3.000, uccidendo 300 milioni di persone.: storia e modalità di trasmissione Si presume possa essersi evoluto a partire da undei roditori. La prima evidenza clinica attendibile diè stata trovata nella mummia del faraone egiziano Ramses V, morto 3.000fa. Archivi storici asiatici invece, parlano di una malattia simile al, in India e in Cina nei secoli ...

