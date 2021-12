Vaccino Covid, lo studio israeliano: “Con la terza dose riduzione del 90% della morte in over 50” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le persone di più di 50 anni che hanno ricevuto una terza dose di Vaccino a Rna messaggero Pfizer Biontech hanno il 90% di possibilità in meno di morire a causa Covid, rispetto a chi ne ha ricevute solo due. Arriva da Israele, tra i i primi paesi al mondo ad avviare la campagna per la terza dose di Vaccino la scorsa estate, l’ultimo studio sulla utilità del booster. La ricerca è stata condotta condotta prima dell’insorgere della variante Omicron e pubblicata sul prestigioso New England Journal of Medicine. Lo studio realizzato con i fati dei Clalit Health Services e durato 54 giorni (da 6 agosto ovvero 7 giorni dopo l’approvazione del richiamo al 29 settembre 2021, ndr) riguarda 843.208 persone, di cui 758.118 (90%) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le persone di più di 50 anni che hanno ricevuto unadia Rna messaggero Pfizer Biontech hanno il 90% di possibilità in meno di morire a causa, rispetto a chi ne ha ricevute solo due. Arriva da Israele, tra i i primi paesi al mondo ad avviare la campagna per ladila scorsa estate, l’ultimosulla utilità del booster. La ricerca è stata condotta condotta prima dell’insorgerevariante Omicron e pubblicata sul prestigioso New England Journal of Medicine. Lorealizzato con i fati dei Clalit Health Services e durato 54 giorni (da 6 agosto ovvero 7 giorni dopo l’approvazione del richiamo al 29 settembre 2021, ndr) riguarda 843.208 persone, di cui 758.118 (90%) ...

