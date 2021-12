Vaccino Covid, Italia ai primi posti in Europa. Fra 7 giorni le dosi ai bambini (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con 168,4 dosi ogni 100 abitanti l’Italia si colloca ai primissimi posti in Europa per vaccinazioni anti Covid alla popolazione. In poco meno di 12 mesi si è raggiunta quota 100 milioni di sieri inoculati. Numeri confortanti anche se la curva dei contagi continua a peggiorare. I dati dell’8 dicembre indicano 17.959 positivi, una cifra che non si registrava da 8 mesi. Nel solo Veneto in un giorno si sono verificati 3.516 nuovi contagi: l’aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta ondata. Covid: vaccini, Pass e Omicron A favorire una crescita delle vaccinazioni nelle ultime settimane, alcuni fattori come le nuove regole legate al Super Green Pass e la possibilità di anticipare temporalmente la terza dose, il richiamo. Ma anche la comparsa della variante ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con 168,4ogni 100 abitanti l’si colloca aissimiinper vaccinazioni antialla popolazione. In poco meno di 12 mesi si è raggiunta quota 100 milioni di sieri inoculati. Numeri confortanti anche se la curva dei contagi continua a peggiorare. I dati dell’8 dicembre indicano 17.959 positivi, una cifra che non si registrava da 8 mesi. Nel solo Veneto in un giorno si sono verificati 3.516 nuovi contagi: l’aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta ondata.: vaccini, Pass e Omicron A favorire una crescita delle vaccinazioni nelle ultime settimane, alcuni fattori come le nuove regole legate al Super Green Pass e la possibilità di anticipare temporalmente la terza dose, il richiamo. Ma anche la comparsa della variante ...

